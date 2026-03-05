الحرس الثوري: اسقاط ثلاث مسيرات من نوع ھرمس ومسيرة MQ-9

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري قالت إنه حتى الآن من يوم الخميس 5 مارس، تم رصد وإسقاط ثلاث طائرات مسيّرة متطورة من طراز «هرمس» وطائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء غرب وجنوب غرب وجنوب إيران، وذلك بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري، وتحت إشراف شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد.

وقبل ساعة تقريباً، أعلن الحرس الثوري في البيان رقم 21 لعملية «الوعد الصادق 4» أن صواريخ «خرمشهر-4» الثقيلة التابعة لقوات الجوفضاء للحرس الثوري، والمزودة برؤوس حربية تزن طناً واحداً، أُطلقت فجر اليوم في الموجة التاسعة عشرة من العملية، بالرمز المبارك «يا حسن بن علي عليه السلام»، باتجاه قلب تل أبيب ومطار بن غوريون وقاعدة السرب 27 التابعة لسلاح الجو في جيش الكيان الصهيوني في هذا المطار.