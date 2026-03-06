موقع "والا" العبري: أسلحة إيران الرخيصة تستنزف المنظومات الأمريكية المكلفة!

أفادت وكالة مهر للأنباء، اعترف موقع "والا" العبري في تقرير له أن التكنولوجيا الإيرانية متطورة بشكل ملحوظ، فبينما تكلّف منظومة "باتريوت" لتعقب وإسقاط الصواريخ مبالغ باهظة، تستمر المسيرات الإيرانية الرخيصة باستنزاف احتياطيات صواريخ الدفاع للدول العربية وأمريكا.

وجاء في التقرير: تقوم الاستراتيجية الإيرانية على استنزاف أنظمة الدفاع الجوي للعدو، عن طريق استخدام أسلحة رخيصة وغير مكلفة ولكن في الوقت ذاته تحتاج لمنظومات وأسلحة مكلفة ومرتفعة الثمن للتصدي لها.وحسب التقرير، إيران تستخدم مسيّرة شاهد 136 وصواريخ صغيرة وبسيطة إلى حد ما، ولكنها تقض مضاجع "الإسرائيليين" وتخلّ بالحياة الطبيعية، وفي المدة الأخيرة استهدفت القواعد الأمريكية كذلك، وبينما يكلّف صاروخ الباتريوت الواحد 4 ملايين دولار، تكلّف المسيرة الإيرانية 20 ألف دولار فقط، بالإضافة إلا أنه لايمكن التنبؤ بمكان إطلاقها.وفقاً لبلومبرغ، فإن مخزون قطر من صواريخ التعقب والدفاع على وشك النفاذ، وأما السعودية والإمارات فهم يستخدمون منظمة "ثاد" لتعقب الصواريخ الأكثر تقداً وتطوراً، ولكن هذه المنظومة باهظة جداً، حيث تبلغ قيمة الصاروخ الواحد 12 مليون دولار، لذلك على مايبدو لايوجد حل رخيص لمشكلة المسيرات!

/انتهى/