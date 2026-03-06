الهجوم على سفينة غير مسلحة من جانب أمريكا هو أسلوب يعود إلى العهد النازي

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "سعيد خطيب زاده"، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية المتواجد حالياً في الهند، في حديثه مع وسائل الإعلام الهندية حول استهداف الفرقاطة "دنا" من جانب الجيش الأمريكي الإرهابية:" لقد غرقت هذه السفينة الإيرانية أثناء عودتها من مهمة، لقد كان هذا حادثاً مؤسفاً ومؤلماً.وأكد نائب وزير الخارجية في حديثه أن هذه السفينة كانت متواجدة في الهند بدعوة رسمية من الأصدقاء الهنود للمشاركة في عرض عسكري بحري دولي، وكان حضورها له ماهية شكلية تماماً،

وكانت تخلو من أي حمولة عسكرية أو تسليحات.وأضاف خطيب زاده: الحقبة الوحيدة التي يمكن أن نرى فيها استهداف سفن غير مسلحة في أعالي البحار بعيداً عن مناطق الإشتباك، هي الحقبة النازية، لذلك أمريكا بفعلها هذا تتبع الأسلوب النازي.وأكد: لقد كان حادثاَ مؤلما للغاية، لقد فقد الكثير من البحارة الشباب الذين كانوا قد ذهبوا للمشاركة في هذه المناورة حياتهم ولايمكن لمثل هذا الفعل أن يبقى من دون رد.

/انتهى/