الاركان العامة الايرانية تنفي إطلاق طائرة مسيّرة على جمهورية أذربيجان

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انها قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: تنفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احترامها لسيادة جميع الدول، ولا سيما الدول الإسلامية ودول الجوار، إطلاق أي طائرة مسيّرة من قبل قواتها المسلحة على جمهورية أذربيجان.

وأضافت: إنّ مثل هذه التصرفات تأتي من قِبل الكيان الصهيوني، والتي تهدف إلى زعزعة العلاقات مع الدول الإسلامية بشتى الطرق، غير مسبوقة، ووفقًا للتحقيقات التي أُجريت، فإنّ هذا الكيان قد نفذ هذا الهجوم لتوجيه اتهامات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

