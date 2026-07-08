العراق ینتفض, انطلاق مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد في النجف الأشرف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أجواء مدن النجف وكربلاء والمحافظات العراقية الأخرى تتأثر بإقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد. فالجميع يدركون أن هذا الحدث استثنائي وتاريخي.

ويستعد الشعب العراقي والقائمون على خدمة الزوار، بالاعتماد على خبراتهم في الزيارات المليونية، لإقامة مراسم مهيبة لتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد.

وقد انطلقت مراسم التشييع في النجف الأشرف. وتم تحديد مسار الحركة من جسر مستشفى الصدر باتجاه ميدان الصدرين، ودُعي عموم الناس والمعزين إلى المشاركة في هذه المراسم مع مراعاة التعليمات المعلنة.

وطلبت اللجنة المنظمة لمراسم التشييع من جميع المواطنين والإعلاميين الاعتماد فقط على بيانات المراجع الرسمية لمعرفة آخر التفاصيل.