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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٠:١٠ ص

نوري المالكي: مهما فعلنا من أجل القائد الشهيد، فهو قليل

نوري المالكي: مهما فعلنا من أجل القائد الشهيد، فهو قليل

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي على ضرورة المشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد في العراق، وإحياء إرثه، مشدداً على أن كل ما يقدمه العراقيون، مهما بلغ حجمه، فهو قليل في حق هذه الشخصية البارزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وسائل إعلام عراقية، أن نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، قال: "إن إحياء إرث قائد الأمة الإسلامية العظيم، وكذلك المشاركة في مراسم تشييع جثمانه، هو واجب".

وأضاف المالكي: "لقد كان قائداً صامداً ومقاوماً للتحديات. وكل ما يقدمه الشعب العراقي في هذا المجال، مهما كان كبيراً، فهو قليل في حق شخصية لعبت دوراً مهماً في مستقبل الأمة الإيرانية والمنطقة".

وشدد المالكي على أن "رسالة العراق اليوم هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست وحدها، وأن هذا النظام يحظى بالدعم في جميع أنحاء العالم".

/انتهى/

رمز الخبر 1972132

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