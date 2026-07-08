نوري المالكي: مهما فعلنا من أجل القائد الشهيد، فهو قليل

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وسائل إعلام عراقية، أن نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، قال: "إن إحياء إرث قائد الأمة الإسلامية العظيم، وكذلك المشاركة في مراسم تشييع جثمانه، هو واجب".

وأضاف المالكي: "لقد كان قائداً صامداً ومقاوماً للتحديات. وكل ما يقدمه الشعب العراقي في هذا المجال، مهما كان كبيراً، فهو قليل في حق شخصية لعبت دوراً مهماً في مستقبل الأمة الإيرانية والمنطقة".

وشدد المالكي على أن "رسالة العراق اليوم هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست وحدها، وأن هذا النظام يحظى بالدعم في جميع أنحاء العالم".

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