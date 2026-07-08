أرقام أولية مذهلة عن تشييع الامام المجاهد الشهيد في العراق

وافادت وكالة مهر للانباء انه بينما تُقام مراسم تشييع القائد الشهيد المهيبة في النجف الأشرف بمشاركة استثنائية ومليونية من الشعب العراقي، أعلنت المصادر العراقية أرقاماً أولية لهذه المشاركة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية منها "العهد" و"المسلة" أن الأرقام حتى الآن تشير إلى مشاركة 7 ملايين شخص في كربلاء المقدسة، ومليونين و300 ألف في النجف الأشرف، فيما لا يزال موكب المعزّين الذين يتوافدون إلى موكب تشييع جثمان القائد الشهيد مستمراً، وأعداد المشاركين في ازدياد.

كما أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي تسجيل أكثر من مليوني معزّ في النجف الأشرف، وأعلنت: "إن شخصية بمقام السيد علي الخامنئي تستحق وداعاً يليق بمكانته وعظم تأثيره؛ وداعاً بحجم التاريخ الذي صنعه، وثقلاً بحضوره الذي رسخ في قلوب الملايين. إن ما شهدناه من حضور مهيب لجموع المشيّعين يدلّ على مكانته الاستثنائية، ويعكس مقدار الولاء والحب الذي يكنّه محبّوه في قلوبهم."

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