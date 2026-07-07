اعلان عطلة رسمية في العراق لتشييع القائد الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن علي فالح الزيدي، رئيس وزراء العراق، أصدر قراراً بتعطيل الدوائر والمراكز الحكومية في عموم البلاد، غداً الأربعاء.



وجاء هذا القرار تزامناً مع مراسم تشييع جثمان قائد الأمة الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

أُقيمت مراسم تشييع مهيبة للجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة، اليوم في مدينة قم، بمشاركة مليونية وحاشدة من أبناء الشعب الأوفياء والثوريين.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مراسم التشييع المهيبة والتاريخية للقائد الشهيد للثورة، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اختُتمت بعد ظهر اليوم في مدينة قم المقدسة.



ومن المقرر أن يُشيَّع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة وأفراد أسرته الذين استشهدوا معه، يوم غد في العراق.



وأُقيمت صباح اليوم مراسم الصلاة على جثمان القائد الشهيد للثورة في مسجد جمكران المقدس، بحضور شرائح مختلفة من المواطنين، بإمامة آية الله جوادي الآملي.



واستشهد الإمام الخامنئي في 28 فبراير/شباط 2026، إثر الهجوم الوحشي الذي شنّته أمريكا والكيان الصهيوني على مكتبه.



ومن المقرر أن تتواصل مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد يوم غد الأربعاء في النجف وكربلاء بالعراق.



كما سيُوارى الشهيد آية الله الخامنئي الثرى يوم الخميس في مسقط رأسه، مشهد، إلى جوار مرقد الإمام الرضا (عليه السلام).