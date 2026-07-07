تفاصيل تشييع الامام الشهيد في العراق

وافادت وكالة مهر للانباء، انه أعلن أحمد الفتلاوي، المتحدث الرسمي باسم محافظ النجف الأشرف، أن محافظة النجف عقدت اجتماعات متواصلة مع المؤسسات الأمنية والخدمية والاجتماعية ووفد الموكب الحسينية منذ الإعلان عن موعد تشييع جثمان القائد الإيراني الشهيد، وحتى إعلان الجاهزية الكاملة قبل ثلاثة أيام.

وصرح الفتلاوي بأن مراسم التشييع الرسمية ستقام الساعة التاسعة مساءً اليوم في مطار النجف الأشرف الدولي بحضور كبار المسؤولين العراقيين وعدد من الوفود الأجنبية، بينما ستبدأ مراسم التشييع الشعبية الساعة السادسة صباح الغد.

ورداً على سؤال حول عدد الحضور المتوقع، قال: "تشير الإحصاءات إلى أن العدد سيتجاوز المليون شخص، وربما يكون أكبر من ذلك بكثير".

وقال الفتلاوي: دخلت وفود رسمية وشعبية النجف منذ أمس، ومن المتوقع حضور أهالي مختلف محافظات العراق ودول أخرى مراسم التشييع.

ووفقًا لمسؤولين عراقيين، سيصل جثمان شهيد الأمة، آية الله خامنئي، إلى النجف مساء الثلاثاء، وسيُقام التشييع الرسمي بحضور قادة إيران والعراق.

وعلى هذا الاساس سيشيع جثمان الإمام الشهيد في تمام الساعة السادسة من صباح الأربعاء، بحضور ملايين العراقيين من الكوفة إلى النجف، ثم في تمام الساعة الرابعة عصرًا (بتوقيت العراق) سيشيع الجثمان الطاهر في بعض مناطق مدينة كربلاء ومرقدي سيد الشهداء (عليه السلام) وأبي الفضل العباس (عليه السلام).