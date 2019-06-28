الامارات تعلق على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الجمعة، "إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي"، بحسب وصفها.

وشددت الوزارة "على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" بحسب ماذكرت.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف الإمارات التام مع السلطات في البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين، بحسب زعمها.

وتعتبر الامارات هي احدى الدول الداعمة لورشة البحرين الخيانية التي باعت الدم الفلسطيني بثمن بخس.