البيان الختامي للجولة 13 من محادثات أستانا

ووفق البيان فإن “الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في سورية على أساس القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر سوتشي”.

و جاء في البيان أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا ستعقد في شهر تشرين الأول في مدينة نورسلطان.