السيرة الذاتية وسجل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الـ14

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقا للإجراءات القانونية للانتخابات الرئاسية، وبعد تلقي أسماء النواب المؤهلين، أعلنت وزارة الداخلية أسمائهم.

وقد اعلنت وزارة الداخلية اسامي المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية على النحو التالي:

1- مسعود بزشكيان 2- مصطفى بورمحمدي 3- سعيد جليلي 4- علي رضا زاكاني 5- أمير حسين قاضي زاده هاشمي 6- محمد باقر قاليباف.

في هذا التقرير، نلقي نظرة سريعة على السيرة الذاتية وسجلات المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الـ14 :

1- مسعود بزشكيان:

ولد مسعود بزشكيان في 29 /9/ 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.

وكان وزيراً للصحة في حكومة محمد خاتمي الثانية، وفي الفترات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة كان حاضراً بشكل مستمر بسمته ممثل اهال تبريز في مجلس الشورى الإسلامي.

كما كان النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في المجلس العاشر.

كما سجل في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، لكن لم يوافق عليه مجلس صيانة الدستور.

2. مصطفى بورمحمدي:

ولد مصطفى بور محمدي في1959/12/25 في مدينة قم.

بدأ نشاطه كمدعي عام لمحكمة الثورة الإسلامية عام 1979، وعمل ايضا في منصب مدعيا عاما لخوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وخراسان حتى عام 1956.

كان نائباً لوزير الاستخبارات من عام 1997 إلى 1999.

وكان وزيرا للداخلية في الحكومة التاسعة وايضا أصبح بور محمدي وزيراً للعدل عام 2013 ومع تنصيب الحكومة الحادية عشرة لمدة أربع سنوات. ويشغل حاليًا منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المجاهدين، وهو أيضًا رئيس مركز توثيق الثورة الإسلامية.

3. سعيد جليلي:

ولد سعيد جليلي عام 1965 في مشهد.

وقبل ذلك كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس مجموعة التفاوض النووي الإيراني مع الدول الغربية من عام 2007 إلى2013. وفي عام 2013 ترشح في الجولة الحادية عشرة من الانتخابات الرئاسية، وحصل على أكثر من 4 ملايين صوت وحصل على المركز الثالث. ومنذ العام نفسه، أصبح جليلي عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام وممثلًا لقائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي.

سجّل مرشحاً في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة عام 2021، وقبل يومين من الانتخابات انسحب من المشاركة في الانتخابات لصالح آية الله الشهيد السيد إبراهيم رئيسي.

4. علي رضا زاكاني:

ولد علي رضا زاكاني عام 1966/3/3 في مدينة طهران.

كان زاكاني عضوًا في هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية في مركز الطب النووي بمجمع مستشفى الإمام الخميني ومستشفى شريعتي.

وكان زاكاني ممثلاً لاهالي طهران في البرلمانات السابعة والثامنة والتاسعة، وفي الدورة الحادية عشرة انتخب ممثلاً عن اهالي مدينة قم في البرلمان الايراني.

وكان لزاكاني مسؤوليات اخرى منها: رئيس مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي، وعضوا في المجلس المركزي للرابطة الإسلامية لطلاب جامعة طهران للعلوم الطبية، والمسؤول عن تعبئة الطلاب في جامعة طهران والعلوم الطبية في طهران، والمسؤول عن التعبئة الطلابية لجامعات محافظة طهران، عضوية المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر.

أصبح عمدة طهران عام2021، وفي عام 2023 تم تعيينه مساعدًا للرئيس.

5. السيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي:

ولد السيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي في1971/4/14 في فريمان.

يشغل منذ عام 2021م منصب نائب الرئيس ورئيس مؤسسة الشهيد والمحاربين القدام في الحكومة الثالثة عشرة.

وكان نائبًا لرئيس البرلمان الحادي عشر قبل انضمامه إلى مؤسسة الشهيد وتعيينه نائبًا للرئيس.

كما حضر المرشح للفترة الرابعة عشرة للرئاسة في البرلمان كممثل عن مشهد وكلات في الفترات الثامنة والتاسعة والعاشرة وكان سكرتيرًا وعضوًا في لجنة الرئاسة في الفترات التاسعة والعاشرة.

كما كان المرشح الأخير في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وحصل على المركز الرابع في عدد أصوات الشعب.

6. محمد باقر قاليباف:

ولد محمد باقر قاليباف في1961/9/16 في مشهد.

وفي عام 1994 انتخب قائداً لمقر بناء خاتم الأنبياء، وبعد ذلك بثلاث سنوات، في عام 1997، تم تعيينه قائداً للقوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية، وفي عام 2000، تم تعيينه قائداً لقوة الشرطة.

بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، تم انتخاب قاليباف رئيسًا لبلدية العاصمة في 2000 من خلال تصويت المجلس الإسلامي في طهران، وبقي في هذا المنصب لثلاث فترات متتالية لمدة 12 عامًا.

بصفته ممثلاً لشعب طهران، دخل المجلس الحادي عشر وتولى هذه المسؤولية بصفته الرئيس السادس لمجلس الشورى الإسلامي.

كما تم انتخاب محمد باقر قاليباف ممثلاً لشعب طهران في البرلمان الثاني عشر، وانتخب رئيسًا للبرلمان في الجلسة الأولى للبرلمان الثاني عشر بأغلبية 198 صوتًا.

كما ترشح للانتخابات الرئاسية للدورات التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، رغم أنه لم يبقى في الساحة الانتخابية حتى نهاية الانتخابات وانسحب من السباق لصالح الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

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