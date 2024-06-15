باقري يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في تدوينة لها في الفضاء الافتراضي: استضفت اليوم السيد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة واسعة ومتنوعة من العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.