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١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٠٦

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دخول قافلة عسكرية تركية الى شمال سوريا / فيديو

دخول قافلة عسكرية تركية الى شمال سوريا / فيديو

دخلت قافلة عسكرية للقوات التركية تضم 28 آلية بينها 7 دبابات اليوم الإثنين الى سوريا متوجهة الى ريف إدلب الجنوبي.

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رمز الخبر 1897225

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