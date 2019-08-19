https://ar.mehrnews.com/news/1897225/ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٠٦ رمز الخبر 1897225 الفيديو الفيديو ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٠٦ شريط مصور دخول قافلة عسكرية تركية الى شمال سوريا / فيديو دخلت قافلة عسكرية للقوات التركية تضم 28 آلية بينها 7 دبابات اليوم الإثنين الى سوريا متوجهة الى ريف إدلب الجنوبي. تحميل 4 MB رمز الخبر 1897225 سمات إدلب القوات التركية في سوريا الحرب في سوريا مطالب مرتبط اكتشاف قنبلة من بقايا الحرب المفروضة على إيران /صور افتتاح بحيرة صناعية "باغ هنر" /صور أوقات ممتعة برفقة العائلة في بحيرة "ارومية" /صور
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