إيران ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٤٨ Download photos تقرير مصور افتتاح بحيرة صناعية "باغ هنر" /صور أقيمت مراسم افتتاح البحيرة الصناعية "باغ هنر"، صباح يوم الأحد، وذلك بحضور محافظ مدينة طهران "بيروز حناجي". سمات افتتاح افتتاح مشاريع طهران مطالب مرتبط افتتاح بحيرة جديدة بقلب مدينة طهران / صور افتتاح 5 مشاريع صناعية وبحثية متطورة بمجال القدرات الدفاعية/ صور روحاني: ايران مستعدة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع بنغلادش تقرير مصور عن افتتاح رئيس الجمهورية لجسر بحيرة ارومية (1) تقرير مصور عن افتتاح رئيس الجمهورية لجسر بحيرة ارومية (2)
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