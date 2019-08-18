١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٤٨

تقرير مصور

افتتاح بحيرة صناعية "باغ هنر" /صور

أقيمت مراسم افتتاح البحيرة الصناعية "باغ هنر"، صباح يوم الأحد، وذلك بحضور محافظ مدينة طهران "بيروز حناجي".

                   

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 4 =