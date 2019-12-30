حصاد العمليات العسكرية اليمنية لعام 2019

تعرض وكالة مهر للأنباء في هذا الفيديو أهم الإنجازات العسكرية للمجاهدين اليمنيين على مدار العام، 2019، صرح بها الناطق الرسمي لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية العميد "يحيى سريع". ف"أصحاب الكهوف" خرجوا إلى العالم بصناعات عسكرية وعمليات عسكرية حيّرت من كان بها خبيرا، ولن يتوقفوا حتى يبلغوا مبتغاهم، "إما الشهادة أو النصر"، والقادم أعظم وأدهى وأمر على الجبابرة، بإذن الواحد الجبار.