أنصار المهدي داخل مكة

ويروي أنصار الحركة أن النظام السعودي اعتقل ما يقارب ال100شخص من عائلة التهامي في السعودية وكلهم من آل بيته وأقربائه وأصدقائه وتوفي أبوه وصديقه عقب الإعتقال، وذلك بتهمة أن التهامي يعادي "إسرائيل" وأن فيه صفات تشبه الصفات الواردة عن الإمام المهدي، ودعت الحركة منذ عدة أشهر للهجرة إلى مكة وذلك ظناً منهم انه ربما تكون بيعة الإمام في هذه الأثناء وأن عليهم أن يكونو حاضرين في اي وقت، وقد هاجر السيد "حسن التهامي" إلى السعودية رغم المخاطر التي تحيط به منذ وقت ليس بالبعيد، ويظهر هذا الفيديو أحد أنصار الحركة وهو يجوب بسيارته داخل مكة لعد أن لبى نداء الهجرة ولسان حاله للنظام السعودي يقول لن تهنأ اليوم أبدا. /انتهى/