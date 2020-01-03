https://ar.mehrnews.com/news/1900783/ ٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٤٠ رمز الخبر 1900783 الفيديو الفيديو ٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٤٠ شريط مصور كلمات الشهيد قاسم سليماني لحشد من مدافعي الحرم تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الشهيد قاسم سليماني وهو يلقي كلمة لحشد من مدافعي الحرم تحميل 10 MB رمز الخبر 1900783 سمات كلمات قاسم سليماني استشهاد قاسم سليماني ايران مطالب مرتبط كبار المسؤولين الايرانيين يعزون اللواء سليماني بوفاة والده تظاهرات شعبية حاشدة في طهران تنديدا بجريمة اغتيال الفريق سليماني موجة غضب تعمّ مدينة خرم آباد اثر استشهاد سليماني أصداء استشهاد "قاسم سليماني" بين ادانات وتوعدات بالرد آية الله لاريجاني : اللواء قاسم سليماني التحق برعيل شهداء الاسلام
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