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٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٤٠

شريط مصور

كلمات الشهيد قاسم سليماني لحشد من مدافعي الحرم

كلمات الشهيد قاسم سليماني لحشد من مدافعي الحرم

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الشهيد قاسم سليماني وهو يلقي كلمة لحشد من مدافعي الحرم

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رمز الخبر 1900783

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