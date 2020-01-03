آية الله لاريجاني : اللواء قاسم سليماني التحق برعيل شهداء الاسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، آية الله صادق املي لاريجاني أصدر بيانا، عزى فيه باستشهاد قائد فيلق القدس "اللواء قاسم سليماني، مؤكدا أنه المجاهد العظيم التحق برعيل شهداء الاسلام والثورة الاسلامية".

واضاف اية الله املي لاريجاني في بيان العزاء الذي صدر عنه بالمناسبة اليوم الجمعة :

لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد قائد الاسلام والولاية والمقاومة العظيم الفريق الحاج قاسم سليماني.

وتابع : ان مجاهدنا العظيم، وبعد سنوات مديدة من النضال ومقارعة الاستكبار العالمي الذي تتزعمه امريكا المجرمة، بلغ مناه القديم والتحق برعيل شهداء الاسلام والثورة الاسلامية.

وتقدم رئيس مجمع مصلحة النظام بمناسبة استشهاد هذا المجاهد الأبي، بالعزاء والمواساة الى مقام امام العصر والزمان (عج) وسماحة قائد الثورة الاسلامية (دام ظله الوارف) وشعب ايران الاسلامية الوفي وجميع مناصري ومضحي جبهة المقاومة الاسلامية، لاسيما اسرة الشهيد الكريمة والصابرة.

وشدد اية الله املي لاريجاني ، على ان هذا الاقدام الوحشي والغاشم من قبل الحكومة الامريكية الارهابية المجرمة سيزيد جبهة المقاومة عزيمة في مقارعة الاستكبار العالمي والقضاء عليه نهائيا؛ وسنشهد زوال هؤلاء من الوجود قريبا.

وارتقى قائد فيلق "القدس" لحرس الثورة الاسلامية "الفريق الحاج قاسم سليماني" شهيدا بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" في هجوم اجرامي شنته مروحيات اميركية حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.