مستمرون على نهج المقاومة، وزرع الشهيد قاسم سوف يثمر نصراً

مع بزوغ فجراليوم، الإثنين، نزل ملايين الإيرانيين شوارع العاصمة طهران ليودعوا شهيد المقاومة الفريق "قاسم سليماني"، وحضر التشييع وجوه كثيرة من فصائل المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة ككل، وكان لوكالة مهر للأنباء السبق في إجراء مقابلة مع أحد وجوه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذي أكد بدوره على فضل الشهيد "قاسم سليماني" على المقاومة ودعمها، والإستمرار بالتطوير حتى الوصول إلى الغاية العظمى المتمثلة بتحرير الأقصى.

إليكم نص المقابلة:

س: لماذا أقدمت الولايات المتحدة الامريكية على استهداف الفريق "قاسم سليماني" بهذا التوقيت بالذات؟ ما هو الهدف المرجو من من هذه العملية؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم باستشهاد القائد اللواء جنرال المقاومة وداعم فلسطين والمقاومة، الشهيد قاسم سليماني رحمة الله عليه وعلى رفاقه ونسال الله ان يرد كيد الامريكان والصهاينة إلى نحورهم وان ينتقم لنا وللشهداء وللشهداء من هؤلاء المجرمين اللهم اهمين.

لا شك ان ترامب يعاني من ملاحقات داخلية وهو قد عاد من هزائم متتالية في مشروعه الخارجي سواء على صعيد لبنان أوسوريا أو اليمن أوالعراق وكذلك فلسطين، فهو يعاني من أزمات داخلية وملاحقات وهزائم في سياساته الخارجية ويقترب عصر زمان الإنتخابات من هذا الرئيس المأفون، والذي يتخبط في تصرفاته هذا سبب من الأسباب الذي دعاه للإقدام على هذه الجريمة النكراء التي نحمل الغدارة الأمريكية والإحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها على المنطقة أقدم على هذه الجريمة عله يحقق له إنجازاً معيناً أو يهرب من الملاحقات الداخلية التي يلاحقه بها الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى سبب آخر هو تقديم خدمة مجانية للإحتلال الصهيوني وسبب آخر كذلك لأجل ضرب محور المقاومة وإدخال المنطقة في حالة من الفوضى خدمة للأجندة الصهيونية وبالتالي هو نفذ هذه الجريمة في هذا التوقيت ولكن نحن نقول بأن هذه الجريمة ستكون وبالاً على الإدارة الامريكية وسياساتها في المنطقة ومصالحها في المنطقة بل غنها ستكون وبالاً على الكيان الصهيوني.

س: أعلنت إيران والمقاومة بشكل عام ان الرد قادم، كيف تقيمون الرد وكيف سيكون برأيك؟

ج: لا شك أن الإنتقام لاستشهاد جنرال المقاومة الفريق "قاسم سليماني" ورفاقه آت ولا شك ان إيران لن تفوت الرد على هذه الجريمة النكراء وأن الرد لابد أن يكون بحجم هذه الجريمة ولا شك أن محور المقاومة اليوم هو مدعو لمواجهة الإستكبار العالمي وهذه الجريمة النكراء لأن الاحاج قاسم سليماني قدم خدمة للمقاومة ولفلسطين وللبنان ولسوريا وللعراق وقدم خدمة لمحور المقاومة، وهو كان رأس حربة داعماً لصمود وثبات المقاومة في مواجهتها للإستكبار الصهيوأمريكي في المنطقة والمستقبل تحدده إيران ومحور المقاومة وهذا ما ستبينه الايام والمستقبل الذي سيحمل رسالة رد على هذه الجريمة النكراء المدانة من قبل كل الشعوب وكل الامم التي تطمح للحرية. الإدارة الامريكية والإحتلال الصهيوني يتحملان كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة النكراء وعليهم ان يعلما بان هذه الجريمة لن تمر دون حساب، ولذلك كل قوى المقاومة تعيش حالة غضب من هذه الجريمة التي استهدفت سيادة دولة عربية وأقدمت واستهدفت رمزاً قيادياً رفيعاً على مستوى إيران والمنطقة العربية والإسلامية والعالم واستهدفت كذلك قيادات عراقية مجاهدة، وعلى الإدارة الامريكية ان تعلم بأنها ارتكبت جريمة نكراء هذه الجريمة النكراء لابد ان تعيها الشعوب وكل قوى المقاومة بان العدو الاوحد لهذه الأمة هو الكيان الصهيوني قم الغدارة الامريكية التي تدعم هذا الكيان الصهيوني.

س: كيف تقيمون الخدمات التي قدمها الفريق الشهيد "قاسم سليماني" لقضية فلسطين وكيف ترون مسار المقاومة بعد استشهاد الفريق الشهيد "قاسم سليماني" ؟

ج: نحن نقول إن الجنرال قاسم سليماني رحمه الله قدم خدمة جليلة للمقاومة على ارض فلسطين، فلولا الله سبحانه وتعالى ثم هذا الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى وجه الخصوص جنرال المقاومة "قاسم سليماني" الذي لم يبخل على دعم هذه المقاومة بكل الأمكانات فكان محباً لفلسطين وللقدس وللمقاومة وكان متمنياً الشهادة في سبيل فلسطين فقد تمناها وها هو يرتقي شهيداً على طريق القدس وفلسطين فنحن نقول أننا سائرون على درب المقاومة والشهداء، ونقول لا شك ان فلسطين قد خسرت معلماً كبيراً من معالم الجهاد ولكن نحن نقول بأننا سنستمر في نهح المقاومة وتطوير أدواتها حتى نحقق الأهداف التي دعم من أجلها الحاج "قاسم سليماني" المقاومة التي تتمثل بتحرير فلسطين والقدس بإذن الله تعالى وأن هذه الجريمة لن تؤثر على المقاومة، فالمقاومة بخير وتتطور بفضل دعم الجمهورية الإسلامية الإيرنيةىوجهود الشهيد "قاسم سليماني" ومن سيخلفه ويحمل رايته، فمسيرة المقاومة مستمرة حتى تحقق اهدافها. /انتهى/