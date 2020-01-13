https://ar.mehrnews.com/news/1901239/ ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ رمز الخبر 1901239 الفيديو الفيديو ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ شريط مصور مشاركة السفير البريطاني في تجمع طلابي أمام جامعة "اميركبير" شارك السفير البريطاني في طهران "روبرت ماكيير" بمرافقة شخص آخر في التجمع الذي عقد امام جامعة "امير كبير" بطهران. تحميل 12 MB رمز الخبر 1901239 سمات السفير البريطاني في طهران طهران تجمع طلابي مطالب مرتبط لماذا اعتقل السفير البريطاني في طهران؟ وزارة الخارجية تستدعي السفير البريطاني في طهران بعيدي نجاد يفنّد انباء حول خروج الدبلوماسيين البريطانيين من طهران الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني
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