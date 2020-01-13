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١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١

شريط مصور

مشاركة السفير البريطاني في تجمع طلابي أمام جامعة "اميركبير"

مشاركة السفير البريطاني في تجمع طلابي أمام جامعة "اميركبير"

شارك السفير البريطاني في طهران "روبرت ماكيير" بمرافقة شخص آخر في التجمع الذي عقد امام جامعة "امير كبير" بطهران.

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رمز الخبر 1901239

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