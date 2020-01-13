لماذا اعتقل السفير البريطاني في طهران؟

وجاء في بيان صادر عن المركز مساء الاحد، انه في حدود الساعة السادسة و 35 دقيقة "بالتوقيت المحلي" (الثالثة و 5 دقائق عصرا بتوقيت غرينتش)، حضر السفير البريطاني بمعية شخص اخر بين المشاركين في التجمع الذي جرى امام جامعة "امير كبير" بطهران والذين كانوا يطلقون شعارات مناهضة لاركان الدولة وقام بتصوير التجمع.

واضاف، انه وفي ظل يقظة رجال الامن الداخلي تم التعرف على السفير البريطاني وجرت مراقبته بصورة خفية ومن ثم جرى اعتقاله في الساعة السابعة و 10 دقائق مساء (الثالثة و 40 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش) وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية الاولية تم تسليمه لممثل وزارة الخارجية.

وتابع البيان، ان الشخص المرافق للسفير البريطاني حينما راى المشهد اقدم على الهرب ولجأ الى السفارة البريطانية.

يذكر ان وزارة الخارجية الايرانية استعدت ظهر الاحد السفير البريطاني في طهران روبرت ماكيير بسبب سلوكه غير المألوف وحضوره في تجمعات غير قانونية.

وجرى استدعاء السفير البريطاني من قبل مساعد الخارجية المدير العام لشؤون اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية الذي سلمه مذكرة احتجاج رسمية موجهة له وللحكومة البريطانية.

وتم في اللقاء تذكير ماكيير بان حضور السفراء الاجانب في التجمعات غير القانونية لا يتناسب اطلاقا مع مسؤولياتهم كممثلين سياسيين عن بلدانهم وان ذلك يتعارض مع نص معاهدة فيينا عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية ويتوجب على الحكومة البريطانية تقديم توضيح في هذا المجال./انتهى/.