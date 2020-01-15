السفير البريطاني غادر طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير البريطاني لدى طهران " روب ماكير" غادر العاصمة طهران متوجه الى لندن بإعلان مسبق ووفقا للقوانين الايرانية عبر الدوحة.

وكما قال المدعي العام في ايران الشيخ محمد جعفري منتظري إننا نتوقع من الحكومة أن تعمل على طرد السفير البريطاني لدى طهران على وجه السرعة.

وأكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزارء، أنه كان ينبغي على السفير البريطاني رعاية المبادئ الدبلوماسية، معتبرا أن حضوره في أماكن الاحتجاجات كان خطأ، ووزارة الخارجية تتابع القضية وستتخذ القرار وفقا للقانون الدولي.

يأتي ذلك، غداة إعلان المتحدث باسم السلطة‌ القضائية في إيران، غلام حسن إسماعيلي، أمس، أن ماكير شخص غير مرغوب فيه، والقوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد، معتبرا أن "حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو تحرك استفزازي مرفوض".

وتجدر الاشارة ان السفير البريطاني في طهران قد اعتقل بصورة المؤقتة يوم السبت 11 يناير بسبب مشاركته في التجمع غير القانوني الذي جرى امام جامعة "امير كبير" لكن تم اطلاق سراحه لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية وبعد التأكد من هويته./انتهى/.