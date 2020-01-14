نائب ايراني: على وزارة الخارجية ان ترد بقوة على بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب مجلس الشورى الإسلامي "عبد الرضا مصري" صرح، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع العلني لمجلس الشوری خلال مذكرة شفهية، أن الحكومة البريطانية لم تقدم أي رد فيما يتعلق بمشاركة سفيرها في التجمعات غير القانونية في طهران.

وأكد "مصري" انه، نتمنى من وزارة الخارجية الايرانية بأن توجه رداً ساحقاً على التصريحات الوقحة والاجراءات التدخلية للاستعمار العجوز (بريطانيا).

ومن جانبه أشار نائب رئيس المجلس "حجة الاسلام احمد سالك كاشاني" إلى الحضور غير القانوني لسفير بريطانيا في التجمعات الاخيرة، قائلا: ندعو وزارة الخارجية إلى طرد هذا العنصر القذر من البلاد.

وتطرق "حجة الاسلام احمد سالك كاشاني" إلى عمليات الحرس الثوري في انتقامه من الولايات المتحدة مبينا: ندافع عن الحرس الثوري فيما يتعلق بحقه في الإنتقام. /انتهى/