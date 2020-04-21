روحاني يؤكد ضرورة إجراء التبادلات التجارية بين طهران وموسكو وفقا للبروتوكولات الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اکد رئیسا الجمهوریة الایراني والروسي خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، علی اهمیة التعاون الستراتیجي بین طهران وموسکو، وضرورة الجهود المشترکة لتعزیز وتعمیق هذه الاواصر في جمیع المجالات، الی جانب التسریع في وتیرة تنفیذ الاتفاقات المبرمة بین البلدین.

واشار رئيس الجمهورية الى ظاهرة وباء كورونا المتفشي في بلدان عديدة؛ متطلعا الى تجاوز هذه الازمة في المستقبل القريب وعبر تظافر الجهود بين دول العالم كافة.

كما تطرق الى الحظر الامريكي الجائر واللا قانوني ضد ايران، والعراقيل التي تضعها واشنطن امام صندوق النقد الدولي لمعنه من اقراض ايران في ظل الظروف العصيبة الراهنة؛ مؤكدا أن من شأن الدول الصديقة في هذه الظروف العسيرة التي تحوم بدول العالم جميعا، ان تتجه الى علاقات اكثر قوة ورصانة فيما بينها.

واعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للعلاقات الستراتيجية القائمة بين طهران وموسكو على مرّ السنوات الاخيرة؛ داعيا الى بذل مزيد من الجهود المشتركة لتنمية التعاون الشامل ولاسيما التجاري والاقتصادي والعلمي والطبي بين البلدين.

وفي معرض الاشارة الى التحركات الاستفزازية من جانب امريكا والكيان الصهيوني في المنطقة، شدد روحاني على اهمية المباحثات الثنائية بين ايران وروسيا حيال القضايا والمشاكل الاقليمية ومواصلة المشاورات الثلاثية بين قادة البلدان الراعية لمفاوضات استانا (ايران وروسيا وتركيا).

بدوره أشار فلاديمير بوتين إلى انتشار فايروس كورونا في أغلب دول العالم، ورأى ان تشريك المساعي والتعاون وتبادل التجارب بين البلدين يحظى بالأهمية في تجاوز هذه الظروف الصعبة، مؤكدا تنمية العلاقات الثنائية وبذل الجهود للإسراع في تنفيذ الاتفاقات بين طهران وموسكو.