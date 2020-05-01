الاحتلال الإسرائيلي: 223 حالة وفاة بکورونا وعدد المصابین یتجاوز الـ16 ألف

ووفقا للمعطیات، فإن الحالة الصحیة لـ105 من المصابین "خطیرة"، منهم 83 موصولون بأجهزة التنفس الصناعی. وبلغ عدد المتعافین 8758 بعد تسجیل 197 حالة تعاف جدیدة.

وفی سیاق متصل، تدرس سلطات الاحتلال، الیوم الجمعة، إمکانیة فتح المدارس لاستئناف العام الدراسی، بعد إغلاقها لمدة شهر ونصف بسبب أزمة کورونا.

ووضعت المعارف "الإسرائیلیة" خطة لاستئناف الدراسة فی الصفوف من الأول إلی الثالث، مع استمرار إغلاق دور الحضانة بناءً علی توصیة من وزارة الصحة بعدم فتحها فی الوقت الحالی.

ووفقا للخطة، سیدرس فی کل صف نحو خمسة عشر طالبًا، لمدة خمس ساعات یومیًا، وطوال خمسة أیام أسبوعیًا، ویتم إخراج الطلاب للفسحة فی أوقات مختلفة من أجل الحد من الإختلاط.