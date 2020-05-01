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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:١٥ م

الاحتلال الإسرائيلي: 223 حالة وفاة بکورونا وعدد المصابین یتجاوز الـ16 ألف

الاحتلال الإسرائيلي: 223 حالة وفاة بکورونا وعدد المصابین یتجاوز الـ16 ألف

أعلنت وزارة الصحة التابعة للکیان "الإسرائیلی"، صباح الیوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفیات بفیروس کورونا إلی 223 بعد تسجیل حالة وفاة جدیدة فی مستشفی بوریا فی طبریا، فی حین وصل عدد الحالات المصابة إلی 16004 حالات.

ووفقا للمعطیات، فإن الحالة الصحیة لـ105 من المصابین "خطیرة"، منهم 83 موصولون بأجهزة التنفس الصناعی. وبلغ عدد المتعافین 8758 بعد تسجیل 197 حالة تعاف جدیدة.

وفی سیاق متصل، تدرس سلطات الاحتلال، الیوم الجمعة، إمکانیة فتح المدارس لاستئناف العام الدراسی، بعد إغلاقها لمدة شهر ونصف بسبب أزمة کورونا.

ووضعت المعارف "الإسرائیلیة" خطة لاستئناف الدراسة فی الصفوف من الأول إلی الثالث، مع استمرار إغلاق دور الحضانة بناءً علی توصیة من وزارة الصحة بعدم فتحها فی الوقت الحالی.

ووفقا للخطة، سیدرس فی کل صف نحو خمسة عشر طالبًا، لمدة خمس ساعات یومیًا، وطوال خمسة أیام أسبوعیًا، ویتم إخراج الطلاب للفسحة فی أوقات مختلفة من أجل الحد من الإختلاط.

رمز الخبر 1903762

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