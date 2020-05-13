تونس تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث

وبحسب بيان وزارة الصحة، ارتفع عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا إلى 740 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر الإصابات كانت في العاصمة تونس، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 232، و8 حالات وفاة، كما سجلت مدينة أريانة 99 إصابة و5 حالات وفاة.