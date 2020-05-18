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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٤٠ م

تلاوة بعض الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة

تلاوة بعض الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة

تعرض وكالة مهر للأنباء أحد مبادئ التأمل والتدبير في القرآن كل يوم بتقديم الدكتور مهدي فيض مؤسس معهد الفكر القرآني.

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رمز الخبر 1904225

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