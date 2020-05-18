https://ar.mehrnews.com/news/1904225/ ١٨/٠٥/٢٠٢٠ ٤:٤٠ م رمز الخبر 1904225 الفيديو الفيديو ١٨/٠٥/٢٠٢٠ ٤:٤٠ م تلاوة بعض الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة تعرض وكالة مهر للأنباء أحد مبادئ التأمل والتدبير في القرآن كل يوم بتقديم الدكتور مهدي فيض مؤسس معهد الفكر القرآني. تحميل 71 MB رمز الخبر 1904225 سمات ايران القرآن الكريم تلاوة القرآن مطالب مرتبط إفتتاح مسابقات قرآنية خاصة للنساء على مستوى البلاد / صور تلاوات القراء الايرانيين والافغان في سيدني قائد الثورة الاسلامية: النمط الثوري والشعبي نقطتان هامتان تميزان المرحوم آية الله آقانجفي أمسية رمضانية معطرة بأريج القرآن في شيراز / صور مراسم ترتيل القرآن الكريم في مرقد السيد عبدالعظيم الحسني (ع) / صور المعرض الدولي للقرآن والعترة/صور أمسية ترتيل القران الكريم تحت أمطار الرحمة والبركة في مقام ثامن الائمة / صور
تعليقك