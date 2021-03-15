"قارئ القدس العالمي" مسابقة في تلاوة القرآن

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن دار الحیاة أنها تأتي المسابقة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وينتهي التسجيل يوم العاشر من شهر رمضان المبارك، والإعلان عن النتائج يوم الـ25 من شهر رمضان المبارك، وسيتم منح الفائزين جوائز نقدية قيمة وشهادات تكريم.

ودعت المجموعة الجميع للمشاركة بالمسابقة عبر موقع "مجموعة هنا القدس" على الإنترنت وصفحة المسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتجدر الاشارة إلى أن مجموعة "هنا القدس" نظمت مسابقة "قارئ القدس العالمي" الأولى في العام 2016، حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة إلى 850 متسابقاً، واستمعت لجنة التحكيم لتلاواتهم المرسلة إلكترونياً، ثم قامت بفرز أفضل عشر أصوات للتنافس على مراتب الفوز الخمسة الأولى، معتمدة في ذلك على معايير مرتبطة بجمال الصوت وجودة الأداء.

هذا ويذكر أن مجموعة "هنا القدس" ‎مجموعة شبابية مقدسية تسعى لتوحيد كافة الجهود والطاقات من أجل دعم صمود المدينة المقدسة‎.

/انتهی/