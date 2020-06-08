https://ar.mehrnews.com/news/1904839/ ٠٨/٠٦/٢٠٢٠ ٤:٤٩ م رمز الخبر 1904839 الصور الصور ٠٨/٠٦/٢٠٢٠ ٤:٤٩ م الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في الثامن من یونیو/حزیران نستعرض من خلال هذا التقریر الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة الیوم الاثنین (۸ من یونیو /حزیران ۲۰۲۰). الصحف العربیة الصحف العربیة الصحف العربیة الصحف العربیة الصحف العربیة رمز الخبر 1904839 سمات الصحف العربية عناوين الصحف العربية أهم عناوين الصحف مطالب مرتبط الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في السابع من یونیو/حزیران الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في التاسع من یونیو/حزیران
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