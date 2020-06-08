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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٤٩ م

الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في الثامن من یونیو/حزیران

الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في الثامن من یونیو/حزیران

نستعرض من خلال هذا التقریر الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة الیوم الاثنین (۸ من یونیو /حزیران ۲۰۲۰).

رمز الخبر 1904839

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