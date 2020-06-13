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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٥٧ م

الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة فی الـثالث عشر من ۱۳یونیو /حزیران

الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة فی الـثالث عشر من ۱۳یونیو /حزیران

نستعرض من خلال هذا التقریر الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة الیوم السبت (۱۳من یونیو /حزیران ۲۰۲۰).

رمز الخبر 1904967

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