https://ar.mehrnews.com/news/1905591/ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠ ٢:٥٩ م رمز الخبر 1905591 الفيديو الفيديو ٠٧/٠٧/٢٠٢٠ ٢:٥٩ م ميسي يفجرها علناً؛ "لن أجدّد لبرشلونة" خبر فجّرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أين سيذهب ميسي بعد رفضه الإستمرار مع برشلونة؟ تحميل 10 MB رمز الخبر 1905591 سمات ليونيل ميسي برشلونه اسبانيا الرياضة كرة القدم محتوى ذات صلة ميسي الايراني شبيه الارجنتيني في شوارع طهران /صور ثلاثية ميسي تقرب برشلونة من حسم الليغا مبكراً ميسي يفوز بالكرة الذهبية السادسة ميسي يطلب التعاقد مع خمسة لاعبين ميسي يعود بالأرجنتين والبرازيل تواصل الصدارة ليونل ميسي يواصل التدريبات مع برشلونة ميسي يدعو شبيهه الايراني للقائه في برشلونة أفضل 10 ركلات حرة من ليونيل ميسي التشكيل المتوقع.. ميسي وبنزيما يقودان برشلونة والريال أفضل الحركات والمراوغات لليونيل ميسي في مونديال روسيا
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