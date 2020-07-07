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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٥٩ م

ميسي يفجرها علناً؛ "لن أجدّد لبرشلونة"

ميسي يفجرها علناً؛ "لن أجدّد لبرشلونة"

خبر فجّرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أين سيذهب ميسي بعد رفضه الإستمرار مع برشلونة؟

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رمز الخبر 1905591

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