برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام قادش بعد خطأ فادح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تأخر الفريق القطالوني في الدقيقة الثامنة عندما حول قلب الدفاع أوسكار مينجيزا الكرة برأسه باتجاه في مرمى فريقه ورغم أن الحارس مارك-أندريه تير شتيجن لمسها بيده، نجح ألفارو مهاجم قادش في وضعها في المرمى.

وعادل برشلونة النتيجة بهدف جاء بمساعدة الحظ أيضا في الدقيقة 57 عندما حول بيدرو ألكالا مدافع قادش كرة جوردي ألبا العرضية في شباك فريقه مفاجئا حارس مرماه المتألق خيريمياس ليديسما.

لكن قادش استعاد تفوقه بعد ست دقائق أخرى بفضل خطأ فادح من تير شتيجن حارس برشلونة الذي ركل الكرة باتجاه ألفارو نيجريدو واستغل المهاجم المخضرم الموقف ليضعها في المرمى الخالي./انتهى/