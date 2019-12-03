ميسي يفوز بالكرة الذهبية السادسة

وكانت هذه هي أطول فترة خلال مسيرة ميسي لا يتوج فيها بالكرة الذهبية، حيث حصل عليها آخر مرة في 2015.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز ميسي فيها بالكرة الذهبية تحت اسم "بالون دور" بعدما توج بها من قبل حينما اجتمعت تلك الجائزة مع نظيرتها في الفيفا من 2010 إلى 2015.

وخاض ميسي العام الجاري مع برشلونة 30 مباراة سجل فيهم 30 هدفا وصنع 9 آخرين، كما شارك مع الأرجنتين فشارك ميسي في 10 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع 3.

وجاء في المركز الثاني فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول، والثالث كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والبرتغال، والرابع السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.

يذكر أن ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الحالي وأياكس السابق، توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019، بينما حصد أليسون حارس ليفربول، جائزة أفضل حارس مرمى.

صلاح ومحرز

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على المركز الخامس، بينما جاء الجزائري لاعب مانشستر سيتي رياض محرز في المركز العاشر./انتهى/