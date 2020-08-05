موقف محرج تعرض له مراسل الحدث في لبنان؛ "فلسطينية سنية شيعية كلنا واحد والموت لآل سعود"

يظهر الفيديو تعرض مراسل "الحدث " لموقف محرج من قبل شاب فلسطيني لبناني، حيث عبّر الشاب عن إستيائه من اعمال النظام السعودي وقنواته بقوله "لوين بدكن توصلو" مؤكداً لهم على التلاحم بين أطياف الشعب الفلسطيني وعدم جدوى اعمالهم الحبيثة بقوله "نحنا فلسطينية سنية شيعية كلنا إيد وحدة"، مشيراً إلى مربط الفرس واصل البلاء والمشاكل والتفرقة بقوله " الموت لآل سعود"، الأمر الذي دفع المراسل إلى الفرار لسان حاله يقول "بهدلنا حالنا."