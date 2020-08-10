إيران لديها ما يمكّنها من دفع عجلة برنامجها النووي الى الأمام

وقال عضو الهيئة الرئاسية بلجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي "هادي بيكي نجاد" في تصريح له الاحد، ان صالحي اجتمع يوم الاحد مع لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: صالحي قدم تقريرا حول الاتفاق النووي وآثاره على الطاقة النووية (في ايران)، كما قام بالرد على اسئلة اعضاء لجنة الطاقة النيابية خلال اجتماعها اليوم.

ونقل بيكي نجاد عن صالحه قوله بأن: قرار البقاء في الاتفاق النووي كان بناءا على تعليمات قائد الثورة الاسلامية، ونحن لم نفقد اقتدارنا النووي وانما لدينا ما يمكننا من الدفع بعجلة الطاقة النووية نحو الامام، وقد حققنا انجازات جيدة في هذا المجال.

واضاف النائب في مجلس الشورى الاسلامي، ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، دعا اعضاء لجنة الطاقة لزيارة المراكز النووية في البلاد ومشاهدة انجازاتها الاخيرة.