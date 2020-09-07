https://ar.mehrnews.com/news/1907380/ ٠٧/٠٩/٢٠٢٠ ٦:٠٢ م رمز الخبر 1907380 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ٠٧/٠٩/٢٠٢٠ ٦:٠٢ م التطبيع خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني رمز الخبر 1907380 سمات كاريكاتير الكاريكاتير رسوم الكاريكاتير اتفاقية التطبيع بين الامارات واسرائيل التطبيع مع اسرائيل التطبيع محتوى ذات صلة التطبیع الاماراتي شجّع المبغضين لفعل جرائمهم ضد الاسلام في كل الاتجاهات ابواق الیهود من افواه مشیخة آل سعود الامارات بادرت بخيانة كبيرة من أجل انقاذ "ترامب" و"نتنياهو" الخارجية الإيرانية: الإمارات ارتکبت خطأ استراتيجيا باتفاق التطبيع مع الکیان المحتل جميع اتّفاقيات التّطبيع مع الكيان الصهيوني هي خيانة للقضية الفلسطينية الامارات تفتتح سفارة وقنصليتين في كيان الاحتلال وسائل إعلام صهيونية: محمد بن زايد يزور القدس قريباً
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