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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:٠٢ م

التطبيع خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

التطبيع خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

   

رمز الخبر 1907380

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