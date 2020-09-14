https://ar.mehrnews.com/news/1907606/ ١٤/٠٩/٢٠٢٠ ٣:٣٨ م رمز الخبر 1907606 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ١٤/٠٩/٢٠٢٠ ٣:٣٨ م الكيان الصهيوني لدول الخليج الفارسي: التطبيع مقابل الكرسي رمز الخبر 1907606 سمات كاريكاتير الكاريكاتير رسوم الكاريكاتير محتوى ذات صلة جنود الكيان الصهيوني يختبئون مثل الفئران ولايتي: أنظمة البحرين والامارات ستجبران على التراجع عن التطبيع مع الاحتلال الجامعة العربية تتجاهل طلب الفلسطينيين بعقد اجتماع طارئ سباق التطبيع بين الدول العربية الدول العربية تتخلى عن فلسطين الواحدة تلو الأخرى
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