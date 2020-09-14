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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٣٨ م

الكيان الصهيوني لدول الخليج الفارسي: التطبيع مقابل الكرسي

الكيان الصهيوني لدول الخليج الفارسي: التطبيع مقابل الكرسي

   

رمز الخبر 1907606

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