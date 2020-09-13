https://ar.mehrnews.com/news/1907560/ ١٣/٠٩/٢٠٢٠ ٤:٤٨ م رمز الخبر 1907560 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ١٣/٠٩/٢٠٢٠ ٤:٤٨ م الدول العربية تتساقط الواحدة تلو الأخرى الدول العربية تتخلى عن فلسطين الواحدة تلو الأخرى رمز الخبر 1907560 سمات كاريكاتير الكاريكاتير رسوم الكاريكاتير محتوى ذات صلة جنود الكيان الصهيوني يختبئون مثل الفئران الجامعة العربية تتجاهل طلب الفلسطينيين بعقد اجتماع طارئ سباق التطبيع بين الدول العربية جميع اتّفاقيات التّطبيع مع الكيان الصهيوني هي خيانة للقضية الفلسطينية
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