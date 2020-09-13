  1. مالتي مدیا
  2. الكاريكاتير
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٤٨ م

الدول العربية تتساقط الواحدة تلو الأخرى

الدول العربية تتخلى عن فلسطين الواحدة تلو الأخرى

الدول العربية تتخلى عن فلسطين الواحدة تلو الأخرى

   

رمز الخبر 1907560

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي