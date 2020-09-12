https://ar.mehrnews.com/news/1907522/ ١٢/٠٩/٢٠٢٠ ٣:٤٤ م رمز الخبر 1907522 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ١٢/٠٩/٢٠٢٠ ٣:٤٤ م سباق التطبيع بين الدول العربية رمز الخبر 1907522 سمات كاريكاتير الكاريكاتير رسوم الكاريكاتير محتوى ذات صلة الشعب البحریني يقف مع فلسطين حتى تحرير آخر حبة من ترابه الشعب البحريني يطلق حملة ضد التطبيع السلطات العليا في البحرين تأمر بحل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني خيانة لفلسطين وللأمة ملك البحرين يعبر عن الخيانة بالقضیة الفلسطینیة باتفاق السلام لا نستغرب تطبيع البحرين وسيبقى الرهان على الأحرار
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