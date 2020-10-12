  1. مالتي مدیا
  2. الكاريكاتير
١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٤١ ص

إرساء مبادئ الحرية والسلام على طريقة ترامب ..

إرساء مبادئ الحرية والسلام على طريقة ترامب ..

   

رمز الخبر 1908464

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