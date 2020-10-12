https://ar.mehrnews.com/news/1908464/ ١٢/١٠/٢٠٢٠ ٨:٤١ ص رمز الخبر 1908464 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ١٢/١٠/٢٠٢٠ ٨:٤١ ص إرساء مبادئ الحرية والسلام على طريقة ترامب .. رمز الخبر 1908464 سمات كاريكاتير الكاريكاتير رسوم الكاريكاتير محتوى ذات صلة فلسطين: الاستيطان محاولة لفصل القدس الشرقية عن فلسطين طهران تدين البيان الختامي لمؤتمر الحريات الدينية المقام فی أمريكا كتاب جديد يروي قصة كبت الحريات الدينية فى الولايات المتحدة النيران تلتهم فلسطين المحتلّة فايسبوك يحارب فلسطين الكترونياً معارض بحريني: الحريات في البحرين أصبحت منعدمة بشكل شبه تام نائبه رئيس لجنه الحريات الدينيه : الشيعه في السعوديه يتعرضون للاضطهاد الديني حُسَين فلسطين "المثقف المشتبك"
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