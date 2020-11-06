  1. السياسة
٠٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٤ ص

المحطة الثانية؛

ظريف يصل هافانا

ظريف يصل هافانا

وصل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية صباح اليوم الجمعة الى هافانا في اطار زيارة رسمية للدول اللاتينية واليوم هافانا.

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل اعلام أنه وصل اليوم الى هافانا وسيلتقي خلال زيارته نظيره الكوبي وكبار المسؤولين هناك حيث تركز محادثات الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

و كان ظريف قد وصل الاربعاء الى فنزويلا المحطة الاولى من جولته التي تشمل ايضا بوليفيا وكوبا وسيشارك  في زيارته الى لاباز في حفل تنصيب الرئيس البوليفي المنتخب لويس آرسي.

بينما امريكا تلتهب في نار معارضة شعبية للانتخابات الرئاسية؛ ظريف يجول في الامريكا اللاتينية لترسيخ العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية والدول اللاتينية./انتهى/

رمز الخبر 1909158

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي