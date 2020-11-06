ظريف يصل هافانا

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل اعلام أنه وصل اليوم الى هافانا وسيلتقي خلال زيارته نظيره الكوبي وكبار المسؤولين هناك حيث تركز محادثات الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

و كان ظريف قد وصل الاربعاء الى فنزويلا المحطة الاولى من جولته التي تشمل ايضا بوليفيا وكوبا وسيشارك في زيارته الى لاباز في حفل تنصيب الرئيس البوليفي المنتخب لويس آرسي.

بينما امريكا تلتهب في نار معارضة شعبية للانتخابات الرئاسية؛ ظريف يجول في الامريكا اللاتينية لترسيخ العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية والدول اللاتينية./انتهى/