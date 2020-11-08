إيران ونيكاراغوا يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

وافادت وکالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" اکد في اتصال هاتفي اليوم الاحد مع وزیر خارجیة نیکاراغوا "دينيس مونكادا" أثناء حضوره في بوليفيا، على تنمیة العلاقات الودية بين البلدين ، معربا عن أمله في أن يجري زيارة الى نيكاراغوا في المستقبل القريب.

من جانبه رحب وزير خارجية نيكاراغوا بزيارة المسؤولين الإيرانيين الى بلاده، موکدا على ضرورة رفع مستوى التعاون والعلاقات الثنائية.

الجدیر بالذکر أن تأتي زیارة ظریف الی دول امریکا اللاتینیة في وقت یهتم الاعلام الامریکي للانتخابات الرئاسیة وتحاول ایران ان تقوي علاقاتها الثنائیة مع دول امریکا وتقوي حضورها في المنطقة./انتهی/