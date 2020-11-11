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١١‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:٠٤ م

شريط مصور

إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى /صور

إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى /صور

ضرب إعصار "إيتا" أمريكا الوسطى مخلفاً مئآت القتلي مدمراً عشرات الطرق والمنازل.

    

رمز الخبر 1909357

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