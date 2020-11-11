https://ar.mehrnews.com/news/1909357/ ١١/١١/٢٠٢٠ ٨:٠٤ م رمز الخبر 1909357 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ١١/١١/٢٠٢٠ ٨:٠٤ م شريط مصور إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى /صور ضرب إعصار "إيتا" أمريكا الوسطى مخلفاً مئآت القتلي مدمراً عشرات الطرق والمنازل. إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى إعصار "إيتا" الذي يضرب أمريكا الوسطى رمز الخبر 1909357 سمات إعصار إيتا أمريكا الوسطى قتلى محتوى ذات صلة مشاهد من إعصار إرما اعصار "دوريان" يكبد الاقتصاد الأميركي 3 مليارات دولار 43 قتيلا آخر حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إعصار دوريان يضرب جزر الباهاما متجهاً إلى سواحل فلوريدا
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