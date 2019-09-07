43 قتيلا آخر حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن ممثل لرئيس وزراء جزر الباهاما، هوبرت مينيس، قوله إن عدد ضحايا الإعصار وصل إلى 43 شخصا"، مشيرا إلى أن "العدد مرشح للزيادة بشكل كبير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن 35 شخصا لقوا حتفهم في الإعصار بجزر أباكوس وثمانية في جراند باهاما، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

ذكر أن المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته خلال الأيام المقبلة.

وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل./انتهى/