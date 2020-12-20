  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:٢٤ م

تزيين مقام السيدة زينب سلام الله عليها بالورود / فيديو

تزيين مقام السيدة زينب سلام الله عليها بالورود / فيديو

اقيمت مراسم لتزيين مرقد السيدة زينب الكبرى (س) بالورود، بالتزامن مع ذكرى مولدها.

تحميل 3 MB

   

رمز الخبر 1910330

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات