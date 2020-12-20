https://ar.mehrnews.com/news/1910330/ ٢٠/١٢/٢٠٢٠ ٥:٢٤ م رمز الخبر 1910330 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/١٢/٢٠٢٠ ٥:٢٤ م تزيين مقام السيدة زينب سلام الله عليها بالورود / فيديو اقيمت مراسم لتزيين مرقد السيدة زينب الكبرى (س) بالورود، بالتزامن مع ذكرى مولدها. تحميل 3 MB رمز الخبر 1910330 کپی شد سمات السيدة زينب مقام السيدة زينب (س) تزيين محتوى ذات صلة تزيين مرقد السيدة زينب الكبرى بالورود/صور تزيين مقام السيدة زينب سلام الله عليها بالورود / صور فلتكوني كما كانت زينب (س) مدینة السيدة زينب عليها السلام في سوريا تزيين مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق آلاف الزوار في مرقد السيدة زينب عليها السلام لإحياء ذكرى وفاتها /صور
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