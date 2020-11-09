مدینة السيدة زينب عليها السلام في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ‏بجهود كبيرة بذلها الفريق المكلف في سورية الحبيبة وبعد معاملات قانونية وموافقات من جهات عليا في الجمهورية العربية السورية تم وبشكل رسمي اعادة تسمية المنطقة التي يقع فيها مقام السيدة زينب عليها السلام، ‏حيث كانت تدعى سابقاً في المعاملات الرسمية وفي النقل والهويات وغيرها منطقة "قبر الست"، واليوم بات اسمها رسمياً "مدينة السيدة زينب عليها السلام".

واعلنت وسائل اعلام سورية، عن اطلاق تسمية مدينة السيدة زينب عليها السلام رسميا على المنطقة المحيطة بمرقدها الطاهر في دمشق.

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