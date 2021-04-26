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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٤٨ ص

الدفاع التركية تؤكد استمرار عمليتي المخلب شمالي العراق

الدفاع التركية تؤكد استمرار عمليتي المخلب شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" شمالي العراق تسيران وفق الخطة المرسومة، وأنه تم تدمير مواقع "لحزب العمال الكردستاني"، على حد تعبيرها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكدت الوزارة في بيان لها على "استمرار العمليات وفق المخطط"، مضيفة: "قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافا في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" مساء الجمعة الماضي بشكل متزامن ضد عناصر ومسلحي "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان".

ويشتكي العراق وسوريا من التدخل العسكري التركي داخل بلادهما وقدم البلدان شكوى ضد تركيا للامم المتحدة بخصوص هذا الامر.

/انتهى/

رمز الخبر 1913912
https://ar.mehrnews.com/news/1913912/

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