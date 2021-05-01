  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٢٥ م

شريط فيديو؛

ضريح الإمام الرضا (ع) على اعتاب ليالي القدر

ضريح الإمام الرضا (ع) على اعتاب ليالي القدر

رفعت أعلام العزاء من قبل الخدام بمناسبة استشهاد الإمام علي (ع) في الضريح الشريف للإمام الرضا (ع).

تحميل 3 MB
   
رمز الخبر 1914063
https://ar.mehrnews.com/news/1914063/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 9 =

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات