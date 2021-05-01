https://ar.mehrnews.com/news/1914063/ ٠١/٠٥/٢٠٢١ ٣:٢٥ م رمز الخبر 1914063 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠١/٠٥/٢٠٢١ ٣:٢٥ م شريط فيديو؛ ضريح الإمام الرضا (ع) على اعتاب ليالي القدر رفعت أعلام العزاء من قبل الخدام بمناسبة استشهاد الإمام علي (ع) في الضريح الشريف للإمام الرضا (ع). تحميل 3 MB رمز الخبر 1914063 کپی شد سمات مرقد الامام الرضا (ع) استشهاد الامام علي ليالي القدر محتوى ذات صلة احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مرقد الإمام علي (ع) إحياء ذكرى إستشهاد إميرالمؤمنين على ابن ابيطالب (ع) في مدينة تبريز اقامة مراسم ليالي القدر في ايران تحت قيود صحية
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