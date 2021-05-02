https://ar.mehrnews.com/news/1914093/ ٠٢/٠٥/٢٠٢١ ٣:٣٧ م رمز الخبر 1914093 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠٥/٢٠٢١ ٣:٣٧ م شريط مصور؛ اجواء مرقد امام علي (ع) في ليلة 19 رمضان المبارك أقيمت مراسم إحياء ليلة القدر الأولى في مرقد الإمام علي (ع) في النجف الأشرف. تحميل 11 MB رمز الخبر 1914093 کپی شد سمات استشهاد الامام علي النجف الاشرف احياء ليلة القدر محتوى ذات صلة احياء ليلة 19 من رمضان الكريم في طهران ضريح الإمام الرضا (ع) على اعتاب ليالي القدر بالصور... كيف احيا الايرانيون الليلة الثانية من ليالي القدر؟
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