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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٣٧ م

شريط مصور؛

اجواء مرقد امام علي (ع) في ليلة 19 رمضان المبارك

اجواء مرقد امام علي (ع) في ليلة 19 رمضان المبارك

أقيمت مراسم إحياء ليلة القدر الأولى في مرقد الإمام علي (ع) في النجف الأشرف.

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رمز الخبر 1914093
https://ar.mehrnews.com/news/1914093/

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